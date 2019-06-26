Государственное бюро расследований расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий пятого президента Петра Порошенко. Об этом в ходе брифинга сообщил директор ГБР Роман Труба, сообщает 112 Украина.

Директор ГБР сообщил, что в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.

«Таких производств на сегодняшний день восемь», - сообщил Труба.

В то же время он отказался назвать сроки, когда можно ожидать результаты расследования производств.

Напомним, ГБР начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене.