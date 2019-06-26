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Сегодня в Киеве националисты провели акцию протеста против решения Окружного админсуда столицы, который отменил переименование проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

На пешеходном мосту на проспекте Бандеры участники акции разместили баннер «Нет московскому реваншу!», выражая возмущение по поводу решения суда, сообщает 112 Украина.

«Закон о декоммунизации не имеет обратной силы, и возвращение имен палачей украинской нации свидетельствует о пророссийском ватном реванше», - сказал во время акции кандидат от объединенных националистов ВО «Свобода» Сергей Тамарин.

По его словам, если возвращение проспекта Жукова в Харькове не получило настоящего ответа, то власть его получит в Киеве.

«Если это не прекратится, обороты будут только нарастать. Мы способны юридически реагировать, собирать общественность и привлекать как можно больше внимания к этой проблеме. Без реакции такие ситуации не останутся», - заверил он.

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, а на следующей сессии еще раз примет решение о соответствующем переименованиисоветских проспектов.
ForUm

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