Сепаратисты в субботу, 8 июня, сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 9 июня.

В штабе отметили, что с 20:55 по 21:35 субботы сепаратисты из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

«Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

«Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская, может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку», - отметили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе – один украинский военнослужащий получил боевые травмы.