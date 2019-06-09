также в разделеПроисшествия
В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина 39
Подтопленными в Херсонской области остаются 60 участков 15
Появилось видео наезда на ребенка в Конотопе 43
Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый 18
В Харькове неизвестные избили журналиста 44
На шахте в Кривом Роге погиб рабочий 22
В Херсонской области остаются подтопленными десятки дворов 47
В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня 1250
На Донбассе погибли двое военных, 12 ранены 105
На Луганщине подорвались два тракториста 62
Из-за тройного ДТП на трассе «Киев-Чоп» осложнен проезд 50
Боевики обстреляли многоэтажку в Майорске 49
В Днипре разрисовали барельеф Кучмы 53
В Минобороны рассказали подробности артобстрела на Светлодарской дуге 277
В результате ночного артобстрела погибли бойцы «Азова» 637
Обострение на Донбассе: 2 военных погибли, 10 – ранены или травмированы 140
В Ужгороде мужчина пытался сжечь себя перед зданием прокуратуры 19
На Херсонщине легковушка влетела в остановку, погибли 2 человека 60

Сепаратисты в субботу, 8 июня, сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 9 июня.

В штабе отметили, что с 20:55 по 21:35 субботы сепаратисты из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

«Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

«Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская, может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку», - отметили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе – один украинский военнослужащий получил боевые травмы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1427 грн.
24
Теги