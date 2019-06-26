В результате обстрела боевиками Авдеевки повреждены 4 частных дома по переулку Лесному, сообщает пресс-служба МВД.
Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 4:40 от местных жителей.
Пострадавших и раненых среди мирного населения нет. На месте работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, за минувшие сутки, 25 июня, вооруженные формирования РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены 7 военных.
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