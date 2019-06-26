За минувшие сутки, 25 июня, вооруженные формирования РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды возле Марьинки - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
два раза на окраине Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
два раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
окраине Невельского - из крупнокалиберного пулемета;
возле Талаковкт - из стрелкового оружия;
вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 13 раз:
в районе населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
трижды на окраине Пивденного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
на окраине Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 25 июня двое оккупантов получили ранения.
С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил восемь обстрелов позиций украинских защитников:
дважды вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
на окраине Старогнатовкт - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;
возле Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
на окраине Павлополя - из миномета калибра 120 мм;
вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны один раз:
неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.
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