За минувшие сутки, 25 июня, вооруженные формирования РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды возле Марьинки - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

два раза на окраине Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

два раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

окраине Невельского - из крупнокалиберного пулемета;

возле Талаковкт - из стрелкового оружия;

вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 13 раз:

в районе населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды на окраине Пивденного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 25 июня двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил восемь обстрелов позиций украинских защитников:

дважды вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

на окраине Старогнатовкт - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

возле Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Павлополя - из миномета калибра 120 мм;

вблизи Водяного - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны один раз:

неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.