также в разделеОбщество
КБЗ опроверг информацию о закупке старых запчастей под видом новых 22
Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи 33
Баланс в энергосистеме Украины улучшился 21
В Украине растет уровень безработицы 18
Эксперт: Даже налоговая служба может помочь в развитии гражданского общества 21
ГБР расследует растрату чиновниками Киевского бронетанкового завода 92
Геращенко: Украинская делегация готовит «фишечки» на заседание ПАСЕ 116
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение 67
Аласания уволился с должности главы правления НОТУ 34
24 июня. Картина дня 37
Кабмин открывает архив документов советских спецслужб 43
Суд арестовал пограничника, причастного к подрыву автомобиля разведчика 46
Железнодорожникам повысят зарплату 73
МВД изменит порядок реагирования на сообщения о минировании 30
Пограничники задержали россиянина, пытавшегося вступить в ряды боевиков 30
С начала года в Украине убили более 50 детей 23
В Украине подорожают загранпаспорта 73
Филарета лишили права управлять Киевской епархией 89

«Восстановленный» Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод (руководящий орган) из пяти епископов, которым накануне Православная церковь Украины запретила священнослужения.

Об этом сам Филарет заявил на пресс конференции в своей резиденции в Киеве, сообщает BBC Украина.

«Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро», - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12, как это предусмотрено уставом УПЦ КП.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

«От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся», - сказал архиерей.

Комментируя решение поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией, Филарет сказал: «Их постановления нас не касаются».

Напомним, 20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

24 июня Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
23
Теги