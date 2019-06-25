«Восстановленный» Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод (руководящий орган) из пяти епископов, которым накануне Православная церковь Украины запретила священнослужения.

Об этом сам Филарет заявил на пресс конференции в своей резиденции в Киеве, сообщает BBC Украина.

«Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро», - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12, как это предусмотрено уставом УПЦ КП.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

«От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся», - сказал архиерей.

Комментируя решение поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией, Филарет сказал: «Их постановления нас не касаются».

Напомним, 20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

24 июня Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.