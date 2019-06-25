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В Черкасской области во время празднования дня рождения в кафе в селе Бузовка Жашковского района отравились 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

Как сообщается, 12 человек, из них 3 ребенка были госпитализированы в течение 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу.

Сотрудники Госпотребслужбы проверили заведение. В результате нашли грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Также был составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Работу кафе приостановили до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. Об инциденте уже сообщили полиции и органам местной власти.

Недавно на Волыни празднование в кафе закончилось отравлением 13 человек.
ForUm

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