В Ковеле после семейного празднования в одном из заведений общественного питания возникла вспышка острой кишечной инфекции.

Как сообщает Волынский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, за медицинской помощью по состоянию на 11 июня обратилось 13 человек, из них 2 детей, с симптомами пищевого отравления. По результатам медицинского осмотра больным установлен диагноз «острый гастроэнтероколит», состояние больных средней тяжести.

Для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболеваний начат комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование.