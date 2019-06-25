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Следователями Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований предупреждена растрата государственных средств должностными лицами государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод» на сумму более 9 миллионов гривен, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Установлено, что служебные лица ГП «Киевский бронетанковый завод» 30 июля 2018 заключили договор поставки с ООО «Торговый дом «Партсет» комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не соответствуют установленным техническим требования под видом новых.

Указанный договор был заключен на сумму 3,8 миллиона гривен. При этом тендер на поставку был проведен только 10 августа 2018, то есть через 11 дней. Во время тендерной закупки среди четырех участников определен победителем именно ООО «Торговый дом «Парсет», который предложил аналогичную сумму. То есть договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки.

В дальнейшем в рамках указанного договора подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 млн гривен.

ГП «Киевский бронетанковый завод» оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн гривен не осуществил. При этом, согласно информации Государственной фискальной службы, была подана отчетность о поставке товаров на указанную сумму.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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