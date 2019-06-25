Укрзализныця сдаст часть своего имущества в аренду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Евгений Кравцов.

По его словам, компания больше трех лет ничего не сдавала в аренду, хотя является одним из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине.

«Отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество. Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, до помещений на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения — по всей Украине, как в крупных городах, так и на маленьких станциях. Крупные лоты будут опубликованы отдельно», — написал он.

Кравцов добавил, что компания планирует привлечь за счет аренды сотни миллионов гривен.