Старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей. Об этом сказал на пресс-конференции руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, сообщает пресс-служба компании.

В то же время, по его словам, отсрочка запуска рынка может привести к полной отмене реформы и не гарантирует принятия соответствующих решений в более поздний период.

Он подчеркнул, что Укрэнерго пока выполняет все требования законодательства, регулирующие ход внедрения реформы, и на 1 июля компания будет готова работать в условиях нового рынка, но также будет готова и к решению о переносе начала функционирования нового рынка на любую другую дату.

Среди ключевых рисков - это низкий уровень конкуренции при высокой концентрации производителей электроэнергии, что может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей, а также отсутствие отлаженной системы представления достоверных данных коммерческого учета от операторов систем распределения.

«В Украине 76% производства электроэнергии приходится только на двух производителей (НАЭК «Энергоатом» - 55% и ДТЭК - 21%). При этом отсутствует импорт электроэнергии, который может создать конкуренцию национальным производителям, а новая модель рынка пока не предусматривает никаких прямых эффективных предохранителей, которые могли бы влиять на производителей со значительной долей на рынке. Но одновременно эти проблемы - следствие устаревшей модели, которая работала в электроэнергетике последние 20 лет. Поэтому нам важно не просто ввести рынок, но и сделать это правильно и учесть все риски и нюансы, которые стали понятными в ходе процесса подготовки к запуску рынка», - отметил Ковальчук.

Еще один пласт проблем - неприятие всех необходимых нормативно-правовых актов и мероприятий, которые сделают возможным внедрение нового рынка электрической энергии с 1 июля 2019 года. Например, до сих пор отсутствует полный перечень нормативных актов для запуска рынка вспомогательных услуг. Также уже полгода остается нерешенной проблема с блокировкой платежей для разработчиков программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Несмотря на то, что к запланированному старту новой модели рынка 1 июля 2019 года осталось мало времени, Укрэнерго предлагает рассмотреть и проанализировать три сценария возможного развития событий, которые сегодня активно обсуждаются экспертами и участниками рынка электрической энергии. Первый - старт в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии» 1 июля 2019, второй - с переносом даты на 1 октября 2019 и третий - с датой старта 1 апреля 2020

«Каждый сценарий имеет свои определенные риски, которые четко идентифицированы нами и другими коллегами. Существуют конкретные механизмы их минимизации или устранения, предложенные нами сегодня. В любом случае решение о начале работы нового рынка с 1 июля 2019 - за правительством и НКРЭКУ, а в случае необходимости переноса даты запуска - за парламентом. В любом из определенных сценариев нужна скоординированная работа всех без исключения ключевых стейкхолдеров. Без надлежаще подготовленных и принятых решений высока вероятность, что конкуренции на рынке не произойдет в достаточной мере, а значит, потребитель останется один на один со всеми проблемами нового рынка», - резюмировал Ковальчук.