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В Германии в понедельник во время тренировочного полета разбились два истребителя Eurofighter.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel Online.

Катастрофа произошла в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. О том, где они сейчас, пока не известно.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в 30 километрах к югу от города Гюстров.

Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видно два столба дыма, которые поднялись над разбитыми истребителями. На месте происшествия, как утверждается, начал гореть лес. Пожарные и спасатели поспешили на место катастрофы.
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