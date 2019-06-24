В Германии в понедельник во время тренировочного полета разбились два истребителя Eurofighter.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel Online.
Катастрофа произошла в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.
По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться. О том, где они сейчас, пока не известно.
Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в 30 километрах к югу от города Гюстров.
Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видно два столба дыма, которые поднялись над разбитыми истребителями. На месте происшествия, как утверждается, начал гореть лес. Пожарные и спасатели поспешили на место катастрофы.
EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh— Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.
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