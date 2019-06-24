Шестой апелляционный административный суд рассмотрел жалобу Кабинета Министров Украины и постановил возобновить действие правительственного распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы, сообщает УНИАН.

Суд принял решение в пользу правительства, так как истец не доказал наличия оснований для остановки конкурса.

В Минфине напомнили, что на заключительном этапе конкурса рассматриваются три кандидата - проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

Отмечается, что по результатам последнего этапа конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на пост руководителя таможенной службы.

Также сообщается, что результаты конкурса должны быть опубликованы не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о его проведении, при этом по состоянию на 17 апреля, или дату решения суда о приостановке конкурса, прошло 28 дней с даты такого объявления.

Как ранее сообщал ForUm, 17 апреля Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы.