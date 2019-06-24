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Недавно назначенный министр юстиции Молдовы Станислав Павловский ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает «Европейская правда».

Павловский - вице-председатель партии «Платформа Достоинство и правда» (DA), он был назначен министром юстиции 8 июня.

По его словам, отставка связана с некими «несоответствиями личного характера» с Конституцией Молдовы. Какой именно  его опыт или качество не соответствует основному закону, Павловский не уточнил.

«Пока я работал над планом действий в юстиции, выяснил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Молдовы, делают невозможной мою работу как члена правительства», - заявил Павловский, не уточнив, о каких несоответствиях идет речь.

Он добавил, что Конституция для него «свята», и поэтому он намерен не держаться за министерское кресло.

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила Павловского за сотрудничество и сообщила, что приняла его заявление об отставке.

На его место премьер предложила Олесю Стамате, которая уже приняла ее предложение стать министром юстиции.


 
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