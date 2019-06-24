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В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осаке на саммите «большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«В графике нет», - сказал Песков.

Отметим, что глава МИД Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20. «Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Потом будут встречи в Осаке с Путиным», - сказал Климкин, комментируя проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.

Напомним, саммит G20 в Японии начнется 28 июня.

 
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