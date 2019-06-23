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Более 30 военных, относящих себя к ЛГБТ общности, прошли колонной на Марше равенства в Киеве.

Об этом сообщает Громадське.

«Они пришли поддержать равенство для всех людей», — отметил один из участников Марша, доброволец батальона Донбасс Виктор Пилипенко.

На вопрос, как быть геем в армии, он отметил, что «это некомфортно, так как очень много гомофобов».

«Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытым жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права, в том числе», — добавил он.

 

О дискриминации, Виктор рассказал, что в сети его называли «пи * ром» люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну.

Ранее сообщалось, что противники Марша равенства пытались пронести на акцию фекалии в презервативах.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проводят Марш равенства — акцию в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.
ForUm

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