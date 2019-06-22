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В Херсонской области правоохранители разоблачили на взятке директора коммунального учреждения Пансионат Арабатская стрелка, который является советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом накануне сообщила военная прокуратура Южного региона.

«Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства вымогатель получил за содействие в выделении трех земельных участков на территории села Счастливцево.

Прокуратура готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.4 ст.368 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Накануне, подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер попросил президента Владимира Зеленского о встрече.
ForUm

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