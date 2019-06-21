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Зеленский пригласил отца Гандзюк на встречу 20

Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер попросил президента Владимира Зеленского о встрече.

«Знаю, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение встретиться с отцом Екатерины Гандзюк. Могу себе представить, что он будет говорить обо мне с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, раскручивающие сегодня его страницу в Фб, и прочие наемники. Уважаемый Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться и со мной», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Зеленский пригласил отца убитой активистки на встречу.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении Гандзюк и назначил им наказание.
ForUm

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