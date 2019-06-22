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Погода в Киеве на выходных и в понедельник останется жаркой, а со вторника возможно ослабление жары. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко Facebook.

Диденко рассказала, что на выходных и в понедельник жара будет достигать за +30 градусов, а во вторник «намек на ослабление жары», а со среды начнется ослабление жары.

«Дождь с грозой в Киеве возможен в воскресенье поздно вечером и в понедельник», - заявила синоптик.

Напомним, что уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары. По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.
ForUm

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