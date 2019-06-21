Олигарх Игорь Коломойский в ответ на слова президента заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса готов «покрасить ларек или два», сообщает Новое время.

Он отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», - сказал Коломойский, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с президентом Владимиром Зеленским какой-то конкретный проект по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Олигарх заявил, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию, и сам он тоже не искал возможности встретиться с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет в виду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

Напомним, 20 июня во время встречи с представителями бизнеса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархами о финансировании гуманитарных проектов. По его словам, Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков, Ринат Ахметов – заняться медициной и дорогами.

«Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», - сказал Зеленский.

Отметим, что британский суд дал право Коломойскому тратить в повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В интервью Дмитрию Гордону олигарх говорил, что это огромные деньги.