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Национальный художественный музей Украины поддерживает идею передачи здания Администрации президента на Банковой под музей, но для этого оно нуждается в существенной реконструкции, сообщает пресс-служба НХМУ.

«Банковая, так Банковая… Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении. Одним из основных проектов была программа по реконструкции и расширению существующего исторического здания на улице Грушевского, 6 и создания рядом с правительственным кварталом на улице Институтской, 3 музейного квартала. В планах два здания должны быть соединенными между собой в единый комплекс, с новейшими фондохранилищем, реставрационными мастерскими, просветительским центром. Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году. После трагических событий, произошедших в 2014 году, этот участок был передан для строительства Музея Революции достоинства», – говорится в сообщении.

В НХМУ подчеркнули, что неоднократно заявляли о целесообразности создания Музея современного искусства в структуре НХМУ и адаптации для него помещения Украинского дома или строительства нового здания. «Рабочая группа разработала научную концепцию музеефикации украинского современного искусства и создала видение будущего института. Мы годами говорили во властных, политических и бизнес кругах о неприспособленности нынешнего здания музея к современным требованиями в работе с искусством, и главное - о недостаточности площадей для экспонирования чрезвычайно богатой коллекции», – заявили в учреждении.

«Государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства. Поэтому музей радушно откликнулся на инициативу офиса президента и оперативно вступил в переговоры. На встрече руководство НХМУ поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно. В первую очередь должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ «Музей истории Киева», – подчеркнули в музее.

При этом в НХМУ подчеркнули, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. «Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здания и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения - именно такую ​​позицию руководство музея озвучило на встрече с президентом и его командой», – сказано в сообщении.

Напомним, Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента.

Команда Зеленского представила концепцию нового офиса, согласно которой АП планирует переехать в Украинский дом

После перемещения АП в здании на улице Банковой президент хочет создать художественный музей.
ForUm

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