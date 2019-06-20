После перемещения Администрации президента Владимир Зеленский намерен создать на улице Банковой (где сейчас находится АП) создать художественный музей. Об этом Зеленский рассказал журналистам во время неформальной встречи в АП, сообщают Українські новини.

«Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума. Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, не теневую какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хоть на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, у него есть «очень крутая» идея, что потом делать с Банковой.

По словам Зеленского, там будет большой художественный музей: «Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках они находятся».

На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: «Ничего у меня нет. Я зашел, поработал…».

Напомним, Владимир Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента.

Ранее команда Зеленского представила концепцию нового офиса, согласно которой АП планирует переехать в Украинский дом.