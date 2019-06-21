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Решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко подписано имени советского маршала Георгия Жукова.

Это подтвердил харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает «МедиаПорт».

В разговоре он сначала посоветовал смотреть решения на сайте горсовета.

В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: «Если есть печать, значит, есть подпись».

Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

По факту обращения депутата Харьковского городского совета открыто уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова.
ForUm

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