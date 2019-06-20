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По факту обращения депутата Харьковского городского совета открыто уголовное производство из-за возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Сотрудники Шевченковского отдела полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба полиции.

19 июня в 19:00 в Шевченковский отдел поступило обращение от депутата, который считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, что выразилось в поддержке петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки «Все для победы», размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
ForUm

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