также в разделеРелигия
В ПЦУ напомнили, что Филарет обязан все свои действия согласовывать с Епифанием 9
Винницкий митрополит Симеон - о позиции верующих УПЦ: Как не крути, правда на их стороне 55
Столичный Феодосиевский монастырь УПЦ КП обратился к Епифанию с просьбой перейти в ПЦУ 145
Украинцы в соцсетях рассказали, что думают о проведении «Марша равенства» в Киеве 24
РПЦ: Собор Филарета говорит о нежизнеспособности проекта Константинополя 14
На Ровенщине тысячи православных почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери 14
Глава УПЦ КП сказал, что не будет воевать с ПЦУ за имущество 20
Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП 25
РПЦ: Константинопольский патриархат идёт по пути создания конгломерации раскольников всего мира 27
Депутат от «Народного фронта» в суде заявил, что церковь в ВР создает угрозу для его жизни и здоровья 22
На Соборе УПЦ КП Филарет критикует Порошенко, Томос и название ПЦУ 27
Детские православные лагеря УПЦ примут тысячи детей со всей Украины 9
11 представителей Поместных Православных Церквей приедут в Киев поддержать Митрополита Онуфрия 61
Дипломы Почаевской духовной семинарии в этом году получили 62 выпускника 16
В Церкви объяснили, можно ли приносить в храм свои свечи 19
На Закарпатье активисты ПЦУ ворвались к священнику УПЦ и пытались выгнать его с детьми из дому 32
Митрополит Антоний (Паканич) – о том, какая молитва доходит до Бога 8
Киевский окружной админсуд рассмотрит иск УПЦ к Минкульту о незаконной регистрации ПЦУ 23

Бывший Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает тезис о невмешательстве государства в дела Церкви всего лишь красивой теорией.

Фото: скрин, Ютуб

На своем официальном YouTube-канале политик объяснил, что считает соблюдение закрепленного в Конституции Украины принципа невмешательства государства в дела Церкви проявлением равнодушия к вмешательству Российской Федерации.

«Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела – это лишь красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к вмешательству российскому», – объяснил Порошенко.

В связи с иском Киевской митрополии УПЦ о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра ПЦУ Порошенко потребовал созвать Совет национальной безопасности и обороны.

«Иск украинского филиала РПЦ (УПЦ, - ред.) с требованием отменить государственную регистрацию Автокефальной Православной Церкви Украины, нашей Церкви – это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, которое требует внимания и Президента, и СНБО», – подчеркнул бывший Президент Украины.

Он также пообещал предоставить юридическую поддержку ПЦУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
22
Теги