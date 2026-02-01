Після реставрації фрески в церкві Риму один із ангелів став схожим на прем'єрку Італії Мелоні

В одній із церков у центрі Рима після реставрації з’явився образ ангела, який має риси, схожі на прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Публікація викликала резонанс, після чого Міністерство культури Італії оголосило про перевірку, а сама Мелоні відреагувала на ситуацію з гумором.

Про це повідомила газета la Repubblica, пише Reuters.

Видання звернуло увагу на одного з двох ангелів у каплиці базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучина. За спостереженням журналістів, після реставрації ангел став схожим на Мелоні. Матеріал супроводжувався фотографіями “до” і “після”, а також зазначалося, що раніше фігура мала вигляд “узагальненого херувима”.

Міністерство культури Італії заявило, що доручило головному посадовцю з питань охорони художньої спадщини в Римі провести перевірку відреставрованого розпису в той самий день, після чого буде вирішено, “які подальші дії вжити”.

Опозиційний “Рух п’яти зірок” розкритикував ситуацію, заявивши: “Ми не можемо допустити, щоб мистецтво й культура ризикували стати інструментом пропаганди чи чогось іншого, незалежно від того, чиє обличчя зображене – навіть якщо це обличчя прем’єр-міністра”.

Настоятель парафії Даніеле Мікелетті пояснив, що декоративні розписи в каплиці нещодавно підправляли через пошкодження, спричинені водою. За його словами, оригінальні зображення датуються лише 2000 роком, тому не перебувають під державною охороною як об’єкти культурної спадщини.

Сама Джорджа Мелоні відреагувала на історію іронічно. Вона опублікувала в Instagram фото спірного зображення з підписом: “Ні, я точно не виглядаю як ангел”.