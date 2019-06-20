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Президент Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов для дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ», – написала она.

Мендель подчеркнула, что среди прочего решением президента с сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины.

Также, по ее словам, отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. «Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого «бонуса» его искривляло и приводило к возникновению «серого» рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту «под столом». Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится», – подчеркнула она.

Напомним, Зеленский отменил указ второго президента Леонида Кучмы № 417/96 от 12 июня 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования».

Также он отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, регламентирующий порядок установки световых и звуковых сигнальных устройств на служебных транспортных средствах
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