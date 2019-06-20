Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, регламентирующий порядок установки световых и звуковых сигнальных устройств на служебных транспортных средствах, сообщается на сайте главы государства.

Так, указом №416/2019 Зеленский отменил указ от 30 марта 2005 года № 567 «О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах».

Кроме того, признается утратившими силу п.6 ст. 1 Указа от 11 апреля 2008 года № 333 «О внесении изменений и признании такими, что утратили силу, некоторых указов Президента Украины».

Также признан недействительным п.6 ст.1 Указа от 16 декабря 2014 года № 934 «О внесении изменений в некоторые указы президента Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.