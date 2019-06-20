Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ второго президента Леонида Кучмы №417/96 от 12 июня 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования».
Соответствующий указ № 418/2019 обнародован на сайте главы сосударства.
«Признать утратившими силу: указ президента Украины 12 июня 1996 года №417 «О школьной форме для учеников средних учреждений образования», - сказано в документе.
Отмененным указом вводилась школьная форма для учащихся средних заведений образования.
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