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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ второго президента Леонида Кучмы №417/96 от 12 июня 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования».

Соответствующий указ № 418/2019 обнародован на сайте главы сосударства.

«Признать утратившими силу: указ президента Украины 12 июня 1996 года №417 «О школьной форме для учеников средних учреждений образования», - сказано в документе.

Отмененным указом вводилась школьная форма для учащихся средних заведений образования.

 

 
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