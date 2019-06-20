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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства конфликта между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда, в результате которого один из них получил ножевое ранение, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющее признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении начальника).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
ForUm

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