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Конституционный суд, подтвердив обоснованность указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права. Об этом заявил представитель Президента в КС Федор Вениславский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверена максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции», - заявил он.

Представитель Президента в КС добавил, что Конституционный суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права.

Таким образом, отметил Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе президента. Избирательный процесс продолжается.

Напомним, Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции  (конституционным) указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
ForUm

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