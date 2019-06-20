В Конституционном суде заявили, что еще продолжают рассмотрение дела о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, сообщает пресс-служба КСУ.

«В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного суда Украины по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019. В частности, раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного суда Украины, привлечения к ответственности судей Конституционного суда Украины за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики», – говорится в сообщении.

В то же время, КСУ подчеркнули, что еще продолжают рассмотрение этого дела. «Так, 11 июня 2019 Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Конституционный суд Украины заслушал участников и привлеченных участников конституционного производства», – сообщили в суде.

Также отмечается, что после этого в соответствии с Законом Украины «О Конституционном суде Украины» суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу, в котором, в частности, исследуются выводы членов Научно-консультативного совета Конституционного суда Украины, amicus Curia от экспертов и ученых в области права, выводы представителей общественных организаций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, анализируется опыт органов конституционного контроля зарубежных стран и многочисленные обращения граждан Украины.

«Ситуация, которая создается вокруг принятия решения Конституционного суда Украины по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране и допускает осуществление неправомерного влияния на Конституционный суд Украины в целом и отдельных судей Конституционного суда Украины в частности», – сказано в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.