По решению Печерского районного суда города Киева сотрудники Государственного бюро расследований осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП «Государственный строительный центр Минздрава Украины», связанной с развитием Института рака.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Следственные действия продолжаются в Минздраве и офисе «Государственного строительного центра Министерства здравоохранения Украины».

«Минздрав способствует проведению этих действий», - отметили в ведомстве.

Напомним, 5 апреля ГП «Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины» объявило тендер на развитие Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн.

Признаки потенциальных нарушений обнаружил проект «Наши деньги», проанализировав тендерные условия. Это подтвердил внутренний аудит «Государственного строительного центра Министерства здравоохранения Украины», который провело Министерство.

Минздрав обратился в уполномоченные органы, чтобы проверить эти факты и подготовил обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством ГП «ГСЦ МЗ Украины».

19 июня постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок приняла решение об отмене процедуры закупки для развития Института рака. Решение уже вступило в действие, а официально будет размещено в кабинете заказчика («Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины») в ближайшее время.