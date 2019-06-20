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Министерство по вопросам оккупированных территорий вводит мониторинг на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом в форме анонимного анкетирования.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юсуф Куркчи, передает Укринформ.

«В ближайшее время МинВОТ будет осуществляться мониторинг потребностей украинских граждан с временно оккупированных территорий на КПВВ административной границы с Автономной Республикой Крым - Чаплинка, Каланчак и Геническ в форме анонимного анкетирования», - отметил он.

Куркчи пояснил, что, согласно прошлогоднему мониторингу, большинство жителей временно оккупированных территорий ездит на подконтрольную правительству Украины территорию для оформления документов, за другими административнымии услугами, медицинским обслуживанием. Кроме того, люди совершают поездки, связанные с обучением своих детей. Часть жителей приезжает на отдых или с целью воспользоваться «безвизом» для путешествия за границу.

«Анонимное анкетирование позволит изучить, а затем проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются жители временно оккупированного Крыма», - добавил представитель МинВОТ.

Он отметил, что ведомство разработало соответствующие анонимные анкеты с целью изучения общественного мнения, определения потребностей жителей временно оккупированных территорий и повышения качества предоставления административных и других видов услуг жителям оккупированного Крыма, посещающих территорию подконтрольную правительству Украины.

Как отмечается, эти анкеты распространяются в подразделениях ГМС на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, также анкетирование вводится и на КПВВ в Херсонской области (пгт Чаплинка, с. Каланчак., Г. Геническ) в специально оборудованных местах для размещения информационных материалов.
ForUm

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