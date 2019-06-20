Бывший капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна вошел в тренерский штаб футбольного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «горняков».
37-летний Срна будет работать вместе с новым тренером команды Луиша Каштру. Хорват завершил выступления в «Кальяри» и теперь начнет тренерскую карьеру.
Дарио Срна играл за донецкий клуб в 2003-2018 годах. За это время он сыграл 536 матчей, что является рекордом клуба. Вместо с «Шахтером» Срна выиграл Кубок УЕФА, 10 чемпионских титулов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время