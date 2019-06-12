Новым главным тренером донецкого «Шахтера» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с Каштру подписан на два года. Португалец стал 33-м тренером в истории «Шахтера».
«Я очень обрадовался приглашению «Шахтера». У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от «Шахтера», смотрел лишь в сторону этого клуба», - отметил Каштру.
Напомним, португальский тренер Паулу Фонсека завершил работу в футбольном клубе «Шахтер».
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