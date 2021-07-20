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Верховная Рада в 14:00 20 июля начала внеочередное заседание, на котором зарегистрировались 99 народных депутатов.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук открыл заседание, передает Украинская правда.

В оппозиции назвали это заседание фарсом, нелегитимным без 226 голосов, хотя и некоторые авторы постановлений от оппозиции тоже не пришли на заседание.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков лишь накануне подписал распоряжение о проведении 20 июля внеочередной пленарного заседания парламента по требованию президента.

В повестке дня – рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не пришел на внеочередное заседание. В прошлую пятницу он предупреждал: «Мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать «за», а нужно провалить эти постановления».

16 июля состоялось последнее пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины IX созыва, однако на каникулы парламентарии должны были пойти через неделю: эта неделя у нардепов отведена на «работу с избирателями».

Высший совет правосудия перед внеочередным заседанием Верховной Рады призвал народных депутатов отменить принятие законопроекта №5068 и отправить его на доработку.
ForUm

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