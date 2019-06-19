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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом сообщается в Twitter Администрации Президента.

«Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель «Информационного сопротивления» надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 19 июня в Киеве найден застреленным нардеп Дмитрий Тымчук.

Полиция рассматривает три основные версии смерти народного депутата: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.
ForUm

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