Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом сообщается в Twitter Администрации Президента.
«Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель «Информационного сопротивления» надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны», – говорится в сообщении.
Как сообщал ForUm, 19 июня в Киеве найден застреленным нардеп Дмитрий Тымчук.
Полиция рассматривает три основные версии смерти народного депутата: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.
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