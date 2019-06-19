Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 июня 2019 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «КБ «Хрещатик». Об этом сообщается на сайте регулятора.

НБУ, согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и статьи 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», обязан принять решение об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц в течение пяти дней со дня получения такого предложения.

Напомним, 5 апреля 2016 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк «Хрещатик» из-за недостаточности ликвидности и капитала. 6 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка.

В июле 2017 Высший административный суд Украины признал незаконным решение Нацбанка об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

Проведенный в 2018 году комплексный анализ неплатежеспособного банка свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму более 2,5 миллиарда гривен.

В апреле 2019 Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО «КБ «Хрещатик».