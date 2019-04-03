Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО «КБ «Хрещатик», сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что постановлением Шестого апелляционного административного суда от 28 марта по делу № 826/3021/18 оставлена без удовлетворения жалоба Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и уполномоченного лица Фонда на решение Окружного административного суда. Киева от 27.12.2018 об отмене ликвидации ПАО «КБ «Хрещатик».

В ФГВФЛ отметил, что, несмотря на это, исполнительной дирекцией Фонда с целью сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации ПАО «КБ« Крещатик» Марине Славкиной до наступления одной из двух обстоятельств: принятие Кассационным административным судом в составе Верховного суда окончательного решения по делу № 826/3021/18 или согласование Национальным банком Украины новых руководителей банка и выдача лицензии на осуществление банковской деятельности ПАО «КБ «Хрещатик».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов принял решение приостановить выплаты вкладчикам банка гарантированной суммы возмещения», – говорится в сообщении.