Украинский институт национальной памяти требует от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

На сайте горсовета была зарегистрирована электронная петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове в честь советского маршала Георгия Жукова. 19 июня Харьковский городской совет рассмотрел эту петицию и проголосовал за возвращение топонима. Для того чтобы решение вступило в силу, необходима еще подпись городского головы.

В Институте национальной памяти отмечают, что присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины будет противоречить действующему законодательству.

Порядок присвоения объектам топонимики (улицам, площадям, проспектам, бульварам, скверам, переулкам и т.д.) имен физических лиц регулируется Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий ».

Частью шестой статьи 3 прямо «запрещается присваивать юридическим лицам и объектам права собственности имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работавших в советских органах государственной безопасности, названия СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик и производных от них, а также названия, связанные с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры)».

Георгий Жуков в январе - июле 1941 гг. занимал должность заместителя народного комиссара обороны СССР, в августе 1942 - июне 1945 гг. – первый заместитель народного комиссара обороны СССР, в марте - июле 1946 – заместитель министра вооруженных сил СССР, в марте 1953 - феврале 1955 - первый заместитель министра обороны СССР, в феврале 1955 - октябре 1957 – министр обороны СССР. Кроме того, в июне - октябре 1957 года он также был членом Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Таким образом, Жуков является лицом, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в компартии. Имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Также в УИНП обратили внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, подтверждена решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу.

Напомним, попытки «возвращения» коммунистических названий были в Одессе и Баштанке (Николаевская обл.) - и такие решения были отменены судами по иску прокуратуры.