Совместная следственная группа, которая расследует катастрофу малайзийского «Боинга» рейса MH17 на территории Украины в 2014 году, проведет в среду, 19 июня, пресс-конференцию. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщает издание NOS, передает УНИАН.

Нидерландская прокуратура не раскрыла других деталей.

Но, как отмечает издание, ожидается, что будут названы имена лиц, которые несут ответственность за катастрофу лайнера.

Также международные следователи расскажут о «прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании катастрофы рейса MH17».

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России заявило, что ракета зенитного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17, якобы была отправлена ​​на территорию Украины еще в 1986 году.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями Украины в сбитии авиалайнера заявило, что доверяет результатам расследования Совместной следственной группы, свидетельствующим о вине России.