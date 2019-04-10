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Вчера, 9 апреля, Министерство финансов привлекло в госбюджет 7,73 млрд грн, $13,48 млн и 2,57 млн евро, разместив облигации внутреннего государственного займа, сообщает пресс-служба Минфина.

Всего в государственный бюджет привлечено 8,16 млрд грн.

Облигации в гривне размещены на 119, 182, 357 и 714 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 18,99%, 18,48% и 18,00% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 358 и 469 дней с доходностью 7,25% годовых, в евро - на 231 день с 4,60% годовых.

Напомним, в марте Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,803 млрд грн и 62,5 млн долл.

В феврале Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,362 млрд грн и 40,2 млн долл.
ForUm

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