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Вчера, 18 июня, в Херсонской области возле поселка Николаевка на трассе Скадовск-Каховка в результате дорожно-транспортное происшествия с участием автомобилей «ВАЗ 21099» и «БМВ», за рулем которого находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе, погибли три человека, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В результате столкновения пассажиры автомобиля «ВАЗ 21099» - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице.

Полицейский, находившийся за рулем автомобиля марки «БМВ», задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины.
ForUm

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