Епископ Будимльский Иоанникий утверждает, что православные христиане будут сопротивляться конфискации храмов властями государства Черногория.

Фото: balkaninsight.com

Власти Черногории инициируют закон, согласно которого, все храмы, построенные до 1918 года будут отобраны в пользу государства. Таким образом, если этот закон будет принят, Сербская Православная Церковь, на канонической территории которой находится Черногория, потеряет несколько сотен храмов. Об этом сообщает балканское издание Balkan Insight.

В ответ на это епископ Будимльский Иоанникий заявил, что православные христиане будут бороться за свои святыни даже ценой собственной жизни: «Не ожидайте, что мы смиримся с этим. Мы не будем вооружаться, но будем защищать нашу собственность ценой самой жизни. Когда дело доходит до этого, нет никаких правил. Я никого не пугаю, но это так».

Противостояние между Церковью и государством, пока на уровне переговоров, началось после того, как 16 мая правительство в Подгорице одобрило законопроект о свободе религии или убеждений и о правовом статусе религиозных общин. Этот законопроект вызвал резкую критику со стороны крупнейшей религиозной организации страны, Сербской Православной Церкви.

Согласно новому закону, Церковь должна в каждом отдельном случае подтверждать документально право собственности на тот или иной религиозный объект. «Если таких доказательств нет, то речь идет о собственности, созданной и приобретенной государством Черногория, и представляет культурное наследие всех его граждан. Такая собственность будет зачислена как культурное достояние, то есть как государственная собственность Черногории», – говорится в законопроекте.

В Сербской Православной Церкви считают, что таким образом правительство пытается поставить Церковь под свой контроль. В знак протеста против последних планов правительства один из самых авторитетных иерархов Черногории, митрополит Амфилохий (Радович), 15 июня созвал церковный совет в Подгорице, который направит послание «правительству и международному сообществу».

Кроме того, владыка Амфилохий призвал верующих к трехдневному посту перед собранием – «для исцеления ненависти между братьями». В свою очередь, министерство по правам человека и меньшинств Черногории заверило, что государство не намерено конфисковывать имущество Церкви, если все документы будут в порядке.