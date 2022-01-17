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Позиция Сербской Церкви по отношению к ПЦУ не изменится, и она продолжит оказывать поддержку УПЦ и Митрополиту Онуфрию.

Фото: AFP

Об этом Предстоятель Сербской Церкви Патриарх Порфирий сказал в интервью изданию «Международная жизнь», сообщает spc.rs.

«Мы не изменим нашу позицию. Оказываем и продолжим оказывать значительную поддержку митрополиту Онуфрию и его Церкви», – подчеркнул Патриарх Порфирий.

Он отметил, что Украина, как и Черногория, пережила распад федеративного государства, и «в этом событии неприятели Православия – а я бы сказал: неприятели христианства – увидели возможность расколоть автокефальные или автономные Церкви».

Предстоятель Сербской Церкви подчеркнул, что хорошо понимает, что происходит в Украине и высоко ценит «то, как блаженной памяти Патриарх Алексий вел корабль Русской Церкви в те тяжелые времена». Он добавил, что «Патриарх Кирилл триумфально ведет ее в третьем тысячелетии».

«Самая широкая свобода, полная автономия в управлении, которую Русская Православная Церковь предоставила Украинской Православной Церкви, есть пример проявления высочайшей икономии и церковного сознания», – подытожил Патриарх Порфирий.
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