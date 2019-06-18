17 июня около 10:00 спасателям поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи села Магдалиновка Чаплинского района.

При поиске установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал, сообщает ГосЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека: мужчина (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.). Тела всех погибших подняты из воды.

К поисковым работам привлекалось 65 чел. и 7 ед. техники, из них от ГосЧС 9 чел. и 3 ед. техники.