15 июня группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГосЧС начала работы по разминированию эскадренного миноносца «Фрунзе». Судно с боеприпасами затонуло во времена 2-й Мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы, сообщает пресс-служба ГосЧС Херсонщины.

16 июня пиротехнической группой АРЗ было уничтожено 35 единиц взрывоопасных снарядов.

С начала работ по разминированию судна поднято на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров АС - 45 - 20 ед., АС-102 - 7 ед., АС - 76 - 10 ед. и гранаты РГ-42 в количестве 25 ед.