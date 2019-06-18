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Наиболее успешными руководителями комитетов Верховной Рады по количеству принятых законопроектов являются народные депутаты Виктор Галасюк, Александр Третьяков и Анна Гопко. Об этом свидетельствуют данные Общественной сети «Опора».

 В частности, в первые три года работы парламента председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк стал инициатором 48 принятых законопроектов.  Председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков инициировал 22 принятых законопроекты.  Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко инициировала 19 принятых законопроектов.

По данным другого исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, целью которого стал анализ законодательной активности Верховной Рады в течение VIII сессии в 2018 году, ТОП-10 депутатов Верховной Рады по эффективности выглядел следующим образом: Ирина Луценко - 4 собственных законопроекта + 8 в соавторстве, Олег Ляшко - 3 собственных + 6 в соавторстве;  Нина Южанина - 3 собственных + 4 в соавторстве;  Михаил Довбенко - 3 собственных + 4 в соавторстве;  Сергей Пашинский (НФ) - 2 собственных + 6 в соавторстве;  Андрей Вадатурский - 3 собственных + 3 в соавторстве;  Ирина Геращенко - 2 собственных + 5 в соавторстве;  Александр Третьяков - 3 собственных + 2 в соавторстве;  Олег Кулинич - 2 собственных + 4 в соавторстве, Максим Бурбак - 0 собственных + 7 в соавторстве.
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