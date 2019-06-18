Министерство внутренних дел закупит 13 самолетов Ан-178 у государственного предприятия «Антонов». Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Представили беспрецедентный контракт между МВД и «Антонов» на закупку 13-ти Ан-178 для Нацгвардии и ГосЧС. Это первые самолеты с украинскими и евро комплектующими. Осенью – первый демонстрационный полет», - написал он в Twitter.

Самолеты поступят на службу через 3 года, добавил министр.

Также он отметил, что по техническим характеристикам данный самолет – лучший в своем классе.

«Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГосЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет», - сказал он.

Также Аваков сообщил, что на авиасалоне в Ле Бурже МВД и компания Airbus Helicopters договорились, что в 2019 году министерство получит 5 вертолетов. Отмечается, что ГосЧС и Нацгвардия получат три вертолета Н225, Кременчугская летная академия МВД - два вертолета Н125.